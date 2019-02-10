Akü Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir otomobilin aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde, bir otomobilin aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 100. Yıl Mahallesi'nde bir otomobilin aküsünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olay yerine giden polis ekipleri, şüpheliler S.T. ve F.A'yı suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:03 Kaynak: AA
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