Son Dakika Haberleri: Akü Hırsızlığı Yapan 3 Zanlı Yakalandı

Akü Hırsızlığı Yapan 3 Zanlı Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ve kamyonlardan akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Akü Hırsızlığı Yapan 3 Zanlı Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ve kamyonlardan akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, park halindeki 9 kamyon ve otomobilin akülerinin çalınması üzerine harekete geçti.

Hırsızlıkta kullanılan kiralık araç üzerinden araştırmalarına başlayan ekipler, hırsızlık zanlıları olarak Çağdaş S, Serhat K. ve Hikmetullah A'yı tespit etti. Daha sonra kiralanan aracın güzergahları teknik takibe alındı.

Şüpheliler Kızılpınar Mahallesi'nde gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:33 Kaynak: AA

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çerkezköy, Güncel
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