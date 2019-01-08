Akü Hırsızlığı Yapan 3 Zanlı Yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ve kamyonlardan akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ve kamyonlardan akü hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.



Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, park halindeki 9 kamyon ve otomobilin akülerinin çalınması üzerine harekete geçti.



Hırsızlıkta kullanılan kiralık araç üzerinden araştırmalarına başlayan ekipler, hırsızlık zanlıları olarak Çağdaş S, Serhat K. ve Hikmetullah A'yı tespit etti. Daha sonra kiralanan aracın güzergahları teknik takibe alındı.



Şüpheliler Kızılpınar Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri

12 Yıl Önce Kaybolan Talihsiz Adam, Yasak Aşk Cinayetine Kurban Gitmiş

İki Genç, 350 Bin TL'lik Aracı Satın Aldıkları Poşetlerle Kapladı

Tekirdağ'da Dereye Uçan Otomobilde 4'ü Çocuk 8 Kişi Hayatını Kaybeti