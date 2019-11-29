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Akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
6 saat önce
Şanlıurfa'da, otomobillerin akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:02 Kaynak: AA
Şanlıurfa'da, otomobillerin akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 6 otomobilin aküsünün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen M.K, Ü.B. ve Y.E.D. gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı aküler ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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