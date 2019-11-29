Son Dakika Haberleri: Akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da, otomobillerin akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da, otomobillerin akülerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 6 otomobilin aküsünün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.


Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen M.K, Ü.B. ve Y.E.D. gözaltına alındı.


Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı aküler ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar, Esra Erol'u da soymuşlar!
Kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülüp vurulan adam, feci şekilde can verdi Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 20:42:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akü hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]