Son Dakika Haberleri: Akü Hırsızlığına Geçit Yok

Akü Hırsızlığına Geçit Yok

1 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde araçlardan akü hırsızlığıyla ilgili 1 kişi yakalandı.

Akü Hırsızlığına Geçit Yok, System.String[]
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde araçlardan akü hırsızlığıyla ilgili 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı ilçesinde araçlardan 6 adet akü çaldığı tespit edilen D.V. yakalandı. 6 adet akü sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, aküleri alan Y.E. ve Ö.K. isimli şahıslar hakkında da "su eşyasının satın alınması veya kabul edilmesine teşebbüs" suçundan adli işlem yapıldı. D.V. isimli şahıs gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildi. Diğer şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:56 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa
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