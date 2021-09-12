Akü hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 kamyon 1 iş makinesinde akü çaldığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, son bir hafta içerisinde park halinde bulunan 2 kamyon ve 1 iş makinesinden akü hırsızlığı meydana geldi. Hırsızlık olayı ile ilgili çalıma başlatan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlık olayında kullanılan aracın plakasını ve şahsın kimliğini belirledi. Plakası tespit edilen araç Samsun'dan gelirken Bafra girişinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olayın şüphelisi B.Y.(24) ekiplerce gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)