Akü masrafından kurtulmak için elektrikli bisikletine güneş enerjisi panelleri yerleştirdi - Son Dakika

Karabük'te bir vatandaş, akü masrafından kurtulmak için elektrikli bisikletini güneş enerjisiyle kullanılır duruma getirdi.
Merkeze bağlı Kamış köyünde yaşayan Davut Ünal, il merkezine gelmek için kendisine elektrikli bisiklet aldı.
Sürekli akü masrafı çıkaran bisikletine çözüm arayan Ünal, çareyi güneş enerjisinde buldu.
Üstünü kapatacak şekilde yerleştirdiği 4 güneş enerjisi paneliyle bisikleti çalıştırmayı başaran Ünal, bu sayede sürekli şarj etme derdinden kurtuldu.
Kaynak: AA
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