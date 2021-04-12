Akü masrafından kurtulmak için elektrikli bisikletine güneş enerjisi panelleri yerleştirdi - Son Dakika

Merkeze bağlı Kamış köyünde yaşayan Davut Ünal, il merkezine gelmek için kendisine elektrikli bisiklet aldı.

Karabük 'te bir vatandaş, akü masrafından kurtulmak için elektrikli bisikletini güneş enerjisiyle kullanılır duruma getirdi.

Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar TOKİ'nin yanlış mesajıyla kısa süreliğine ev sahibi oldu

Liverpool'da kiralık olarak forma giyen Ozan Kabak'ın geleceği belli oldu

Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor