Akü'nün Anadolu Mandasına Özgü Ahır Projesi Türkiye'ye Örnek Olacak - Son Dakika

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yapılan manda yetiştiriciliğinin hem bölgeye hem de ülke geneline örnek olabilmesi için tüm bilimsel alt yapı ve tecrübenin kullanıldığı "Anadolu Mandasına Özgü" ahır projesinin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın katılımı ile AKÜ Rektörlük toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda AKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Koray Çelikeloğlu Modern Manda Yetiştiriciliği Projesi kapsamında sunulan ahır projesine ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Manda yetiştiricileri için örnek teşkil edecek

Toplantıda bilgiler veren Çelikeloğlu, proje ile tek manda ırkı olan Anadolu mandasının morfolojik, fizyolojik ve davranış yapısına uygun, güncel teknolojilerinin entegre edildiği, yetiştiricilerin de görüp tatbik edebilecekleri bir ahır projesi olacağını belirtti. Çelikeloğlu, proje ile geliştirilecek nitelikli hayvanların gelecekte bölge ve ülke hayvancılığına hizmet verebileceğini vurguladı. Proje ile hayata geçirilecek olan ahır sisteminin bireysel gözlem ve manipülasyona imkan tanıdığını belirten Çelikeloğlu, proje ile bilimsel çalışma olanaklarının daha yüksek olacağının altını çizdi.

Toplantıda ayrıca Anadolu mandası gibi yerli gen kaynaklarının korunması ve yetiştiriciliğinin yapılmasının önemine de dikkat çekilerek, projenin hayata geçirilmesinin elzem olduğu hususunda fikir birliğine varıldı.

Karakaş ve Özkaya'nın yanı sıra toplantıya AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Civelek, AKÜ Genel Sekreteri İhsan Ceran, Veteriner Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Durmuş Fatih Başer ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Ömer Gürcan katıldı.