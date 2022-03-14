AKÜ profesörü mezarlıkta define ararken yakalandı - Son Dakika
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AKÜ profesörü mezarlıkta define ararken yakalandı

14.03.2022 12:07

AKÜ profesörü mezarlıkta define ararken yakalandı Define avcısı Afyon Kocatepe Üniversitesi profesörüne mahalle ve çarşı bekçileri kazı yaparken suçüstü yaptı Resmi yazı ulaşınca hakkında idari soruşturma açılacak Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki eski mezarlıkta izinsiz kazı yaparak...

AKÜ profesörü mezarlıkta define ararken yakalandı

Define avcısı Afyon Kocatepe Üniversitesi profesörüne mahalle ve çarşı bekçileri kazı yaparken suçüstü yaptı

Resmi yazı ulaşınca hakkında idari soruşturma açılacak

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki eski mezarlıkta izinsiz kazı yaparak define arayan 4 kişiden birinin profesör olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınarak ifadesinin ardından serbest bırakılan profesörün Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görev yaptığı belirtildi.

Olay, geçtiğimiz 10 Mart ta Bolvadin ilçesi Şıhlar Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki eski mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde bölgede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri mezarlık içerisinde hareketlilik olduğunu fark etti. Mezarlığın içerisine giren mahalle ve çarşı bekçileri birkaç kişinin kendilerini görünce kaçmaya başladığını fark edince şahısların peşine düştüler. Kısa bir kovalamaca sonrası şahıslardan M.G. olay yerinde, M.Ş., isimli bir şahıs ise mezarlığa yakın bir evin bahçesinde yakalandı. Ardından bölgede inceleme yapan mahalle ve çarşı bekçileri mezarlıkta iki mezarın ortasındaki ağacın altının define amacı ile kazma ve küreklerle kazıldığını tespit etti.

Üniversite profesör hakkında idari soruşturma başlattı

Gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürürken, şüpheliler, ifadelerinde yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Bunun üzerine olaya karıştıkları tespit edilen H.B. ile M.A.D., isimli şahıslar ikametlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayda gözaltına alınan şahıslardan birinin, Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde Jeodezi BD olarak görev yapan Prof. Dr. Mevlüt Güllü olduğu ortaya çıktı. Üniversite kaynaklarından alınan bilgide ise, olayla ilgili emniyet ya da savcılıktan resmi bilgi geldiği andan itibaren Güllü hakkında idari soruşturma açılacağı bildirildi.

AKÜ profesörü mezarlıkta define ararken yakalandı
AKÜ profesörü mezarlıkta define ararken yakalandı
AKÜ profesörü mezarlıkta define ararken yakalandı

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Afyon Kocatepe Üniversitesi, Karahisar, Define, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AKÜ profesörü mezarlıkta define ararken yakalandı - Son Dakika


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