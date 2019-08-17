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AKÜ Rektörü Karakaş taburcu oldu

32 dakika önce

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) hastanesinde, kalp ameliyatı olan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, taburcu oldu.

AKÜ Rektörü Karakaş taburcu oldu, System.String[]
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) hastanesinde, kalp ameliyatı olan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, taburcu oldu.
AFSÜ Kalp Damar Cerrahisi Servisi'nde Rektör Karakaş'ın sağlık durumu ile ilgili bir basın toplantısı düzenlendi.
AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, toplantıda yaptığı konuşmada, meslektaşı ve mevkidaşı Rektör Karakaş'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.
Rektör Karakaş'ın bir hafta önce göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye başvurduğunu dile getiren Okumuş, şunları kaydetti:
"Yapılan tetkikler sonucunda da hocamıza, hızlı bir şekilde anjiyo yapıldı. Anjiyo sonrasında kalbi besleyen damarlardan 4'ünde yüzde yüze yakın tıkanıklık saptandı. Acil olarak ameliyat kararı alındı. Uzun süren bir ameliyat sonrasında kalbi besleyen tıkanık 4 damar değiştirildi. Ameliyat çok başarılı geçti. Ameliyat sonrası da herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hocamızın da bünyesinin sağlam olması ile vücudu hızlı bir şekilde toparladı. Yoğun bakım sürecinin ardından servise aldık. Bugün de evine taburcu edeceğiz."
Okumuş, ameliyatı AFSÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necip Becit ve ekibinin gerçekleştirdiğini belirterek Becit ve ekibine teşekkür etti.
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mehmet Karakaş, Afyon, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:11 Kaynak: AA
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