"Akü sektöründe, ihracatta zirvedeyiz" - Son Dakika

"Akü sektöründe, ihracatta zirvedeyiz"

03.11.2020 09:39

Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı firması listesinde 158. sırada bulunduklarını belirten Yiğit Akü, sektöründeki ihracatta yine zirvede olduğunu ve Türkiye'nin Ar-Ge Şampiyonları arasında ise 177. sırada yerini aldığını duyurdu.

Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı firması listesinde 158. sırada bulunduklarını belirten Yiğit Akü, sektöründeki ihracatta yine zirvede olduğunu ve Türkiye'nin Ar-Ge Şampiyonları arasında ise 177. sırada yerini aldığını duyurdu.

Yiğit Akü yaptığı yazılı açıklamada; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından derlenen; Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçı firması arasında her yıl olduğu gibi bu yılda yerini aldığına dikkat çekerek, yüzde 100 milli sermaye gücü ile ihracattaki başarılarını bir kez daha kanıtladıklarını aktardı. 2019 yılında Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçı firması listesinde 158. sırada yerini aldığını hatırlatan Yiğit Akü, açıklamasında ihracattaki başarısını sürdürdüğüne dikkat çekti. Şirket, ihracat performanslarının ve ihracat politikalarının önemine vurgu yaparken, her geçen gün akü sektöründe dünya markası olma yolundaki hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN AR-GE ŞAMPİYONLARI ARASINDAYIZ"

Batarya teknolojisi ile enerji sektörüne yenilikçi çözümler sunduklarına ve yeni nesil lityum iyon bataryaları ile fark yarattıklarına açıklamasında yer veren Yiğit Akü; Türkiye'nin Ar-Ge Şampiyonları arasında 177. sırada yerini aldığını da kaydetti. 2019 yılı ve öncesi gerçekleştirdiği patent ve model uygulamaları ile başarılara imza attığını duyuran Yiğit Akü yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Ar-Ge 250 Araştırması ve performansında referans kaynağı olarak; Ar-Ge departmanında görev alan 58 personelimiz, 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 7.988.097,90 lira  harcama tutarı ve 2020 yılındaki Ar-Ge'ye ayrılan 8 milyon TL ile ülkemize güçlü yatırımlar yaptığımızı gösterdik. Bu yatırımlar sayesinde Patent alanında 43., tasarım tescilinde 28. ve faydalı modelde 11. sırada yer alarak başarımızı bir kez daha ortaya koyduk. Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde en prestijli otomotiv firmalarına ve endüstriyel pazarlara enerji çözümleri sunmaya devam eden şirketimiz sektöre sağladığı katma değer, ar-ge ve yatırım gücü ile 5 kıtada 100'den fazla ülkeye ihracat potansiyeli ile bu yılda adından söz ettirdi" ifadelerine yer verdi.

"5 KITADA 100'ÜN ÜZERİNDE ÜLKE İLE İŞ BİRLİĞİMİZ VAR"

5 kıtada 100'ün üzerinde ülke ile olan iş birliği içinde olduğunu belirten Yiğit Akü'den yapılan açıklamada, "Tüm hizmet ve faaliyetlerinde; çalışıyor, geliştiriyor, fikir ihracatını destekleyerek, üretim kapasitemizi güçlendiriyoruz diyerek, Türkiye'nin yüzde 100 milli sermayesine sahip kurumu olarak, global üretici ve tedarikçi zincirlerinde Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz" denildi.

Şirket olarak, sürdürülebilir ihracat anlayışını benimsediklerini, küresel ekonomiye başarıyla dahil olmuş tüm ülkelerde olduğu gibi ihracatın, büyümeyi sağlayan ve ekonominin anahtarı olduğunu belirtti. Bu kapsamda; ihracat ana planının dahilinde küresel eğilimleri dikkate alarak, yenilikçi ihracat yapısı temelinde; hedef ürün, hedef ülke ve küresel tedarik zinciri bakış açısıyla hizmet ve faaliyetlerine tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.


Akü sektöründe, ihracatta zirvedeyiz

Araştırma Geliştirme, Yiğit Akü, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Akü sektöründe, ihracatta zirvedeyiz' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Ozan Tufan'ın performansı Feyyaz Uçar'ı hayretler içinde bıraktı: Sanırım bir çip takıldı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde deprem ve koronavirüs var Çukur'a damga vuran sahne! Vartolu veda mı ediyor? Babaanne ve 4 torunundan acı haber! Cansız bedenleri çıkartıldı Viyana'daki saldırıya tanık olan Türk aşçı, o anları anlattı: Saldırganlar, restoranı baştan sona taradı Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı
Beşiktaş'ta teknik heyet, Adem Ljajic'i yeniden kazanmak istiyor Beşiktaş'ta teknik heyet, Adem Ljajic'i yeniden kazanmak istiyor         
09:43
Viyana'daki terör saldırısında masum canlara kasteden saldırganlar böyle yakalandı Viyana'daki terör saldırısında masum canlara kasteden saldırganlar böyle yakalandı         
09:18
Tuncay Şanlı'dan Fenrbahçe'ye övgü dolu sözler: Jaws gibiydiler Tuncay Şanlı'dan Fenrbahçe'ye övgü dolu sözler: Jaws gibiydiler         
08:45
Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı Diş hekimleri Aslı ve Zarife'nin cansız bedenlerine ulaşıldı         
08:20
3 ölü, 15 yaralı! Viyana'da sinagog yakınlarındaki terör saldırısını Türkiye şiddetle kınadı 3 ölü, 15 yaralı! Viyana'da sinagog yakınlarındaki terör saldırısını Türkiye şiddetle kınadı         
07:54
Dağlık Karabağ'ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi Şefi, Amerikan üniformasıyla görüntülendi Dağlık Karabağ'ın sözde Ulusal Güvenlik Servisi Şefi, Amerikan üniformasıyla görüntülendi         
07:34
CNN Türk muhabiri, deprem bölgesinden gerçekleştirilen yayında gözyaşlarına boğuldu CNN Türk muhabiri, deprem bölgesinden gerçekleştirilen yayında gözyaşlarına boğuldu         
00:39
Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası         
20:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 102'ye yükseldi         
20:03
İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı         
19:51
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü         
15:21
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 09:59:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Akü sektöründe, ihracatta zirvedeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei