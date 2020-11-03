"Akü sektöründe, ihracatta zirvedeyiz"

Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı firması listesinde 158. sırada bulunduklarını belirten Yiğit Akü, sektöründeki ihracatta yine zirvede olduğunu ve Türkiye'nin Ar-Ge Şampiyonları arasında ise 177. sırada yerini aldığını duyurdu.

Yiğit Akü yaptığı yazılı açıklamada; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından derlenen; Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçı firması arasında her yıl olduğu gibi bu yılda yerini aldığına dikkat çekerek, yüzde 100 milli sermaye gücü ile ihracattaki başarılarını bir kez daha kanıtladıklarını aktardı. 2019 yılında Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçı firması listesinde 158. sırada yerini aldığını hatırlatan Yiğit Akü, açıklamasında ihracattaki başarısını sürdürdüğüne dikkat çekti. Şirket, ihracat performanslarının ve ihracat politikalarının önemine vurgu yaparken, her geçen gün akü sektöründe dünya markası olma yolundaki hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN AR-GE ŞAMPİYONLARI ARASINDAYIZ"

Batarya teknolojisi ile enerji sektörüne yenilikçi çözümler sunduklarına ve yeni nesil lityum iyon bataryaları ile fark yarattıklarına açıklamasında yer veren Yiğit Akü; Türkiye'nin Ar-Ge Şampiyonları arasında 177. sırada yerini aldığını da kaydetti. 2019 yılı ve öncesi gerçekleştirdiği patent ve model uygulamaları ile başarılara imza attığını duyuran Yiğit Akü yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Ar-Ge 250 Araştırması ve performansında referans kaynağı olarak; Ar-Ge departmanında görev alan 58 personelimiz, 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 7.988.097,90 lira harcama tutarı ve 2020 yılındaki Ar-Ge'ye ayrılan 8 milyon TL ile ülkemize güçlü yatırımlar yaptığımızı gösterdik. Bu yatırımlar sayesinde Patent alanında 43., tasarım tescilinde 28. ve faydalı modelde 11. sırada yer alarak başarımızı bir kez daha ortaya koyduk. Ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde en prestijli otomotiv firmalarına ve endüstriyel pazarlara enerji çözümleri sunmaya devam eden şirketimiz sektöre sağladığı katma değer, ar-ge ve yatırım gücü ile 5 kıtada 100'den fazla ülkeye ihracat potansiyeli ile bu yılda adından söz ettirdi" ifadelerine yer verdi.

"5 KITADA 100'ÜN ÜZERİNDE ÜLKE İLE İŞ BİRLİĞİMİZ VAR"

5 kıtada 100'ün üzerinde ülke ile olan iş birliği içinde olduğunu belirten Yiğit Akü'den yapılan açıklamada, "Tüm hizmet ve faaliyetlerinde; çalışıyor, geliştiriyor, fikir ihracatını destekleyerek, üretim kapasitemizi güçlendiriyoruz diyerek, Türkiye'nin yüzde 100 milli sermayesine sahip kurumu olarak, global üretici ve tedarikçi zincirlerinde Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz" denildi.

Şirket olarak, sürdürülebilir ihracat anlayışını benimsediklerini, küresel ekonomiye başarıyla dahil olmuş tüm ülkelerde olduğu gibi ihracatın, büyümeyi sağlayan ve ekonominin anahtarı olduğunu belirtti. Bu kapsamda; ihracat ana planının dahilinde küresel eğilimleri dikkate alarak, yenilikçi ihracat yapısı temelinde; hedef ürün, hedef ülke ve küresel tedarik zinciri bakış açısıyla hizmet ve faaliyetlerine tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.