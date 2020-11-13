Akü sektörünün ihracat lideri - Son Dakika

Akü sektörünün ihracat lideri

13.11.2020 10:45
Akü sektörünün ihracat lideri, System.String[]

Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı arasında yer alan Yiğit Akü, sektöründe dünya markası olma yolunda hedefine adım adım yaklaşıyor.

Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı arasında yer alan Yiğit Akü, sektöründe dünya markası olma yolunda hedefine adım adım yaklaşıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından derlenen Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı arasında geçen yıl 158. sırada yer aldıklarını belirten firma yetkilileri, yüzde 100 milli sermaye gücü ile ihracattaki başarılarını bir kez daha sürdürdüklerini, Ar-Ge şampiyonları arasında da 177. sırada yer aldıklarını kaydetti.

Ar-Ge için dev yatırım

Batarya teknolojisi ile enerji sektöründe yenilikçi çözümler sunduklarını, yeni nesil lityum iyon bataryaları ile fark oluşturduklarını dile getiren yetkililer, geçen yıl ve öncesi gerçekleştirdikleri patent ve model uygulamaları ile birçok başarıya da imza attıklarını vurguladı. Yetkililer şunları söyledi:

"Türkiye'nin Ar-Ge 250 araştırması ve performansında referans kaynağı olarak Ar-Ge departmanında görev yapan 58 personelimiz 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 8 milyon liraya yakın harcama tutarı ve 2020 yılındaki Ar-Ge'ye ayrılan 8 milyon TL ile ülkemize güçlü yatırımlar yaptığımızı gösterdik. Yatırımlarımız sayesinde patent alanında 43., tasarım tescilinde 28. ve faydalı modelle 11. sırada yer alarak başarılarımızı ortaya koyduk."

5 kıt'ada, 100 ülkeye ihracat

Ülkemiz ve dünyanın birçok ülkesinde en prestijli otomobil fabrikalarına ve endüstriyel pazarlara enerji çözümleri sunmaya devam ettiklerini bildiren yetkililer, beş kıt'ada 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yaparak kendilerinden söz ettirdiklerini anlattı. Sürdürülebilir bir ihracat anlayışı hedeflediklerini ifade eden yetkililer, "Yenilik, inovasyon, Ar-Ge ve yüksek katma değer sıralamalarında yerimizi alarak sektörün temsilcisi olarak adımızdan bahsettiriyoruz. Yurt dışı pazar analizlerimizde Ar-Ge tüm girişimlerimizle alt yapısı sağlam projeler oluşturarak kısa vadede de hedeflerimize ulaşıyoruz. TurkishExporter de bu konuda iş birliği yaptığımız bir firmadır" diye konuştu.

İleriye götür

Küresel ekonomide Yiğit Akü'nün marka gamı, ürün kalitesi ve küresel becerilerle donanmış bir dış ticaret ailesi olarak başarının anahtarını yakalamak ve ülkemize kazandırmak için "ileriye götür" ana felsefelerini ihracat birimi olarak tüm girişimcilerine yansıtma gayreti gösterdiklerini bildiren yetkililer söyle devem etti:

"2020 yılı ve önümüzdeki dönemlerde de aynı titizlik ile hizmet ve faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Önce ülke ekonomimize katkı ve yarar sağlama, bir Türk markasını dünya genelinde anılır hale getirme arzusundayız. Başarının üreterek, çalışarak ve ciddi bir planlama-proje geliştirme ile gerçekleşeceğinin bilincindeyiz." - İSTANBUL

Akü sektörünün ihracat lideri
Akü sektörünün ihracat lideri
Akü sektörünün ihracat lideri

Araştırma Geliştirme, Yiğit Akü, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akü sektörünün ihracat lideri - Son Dakika Ekonomi


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