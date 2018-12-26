Akü ve Afsü'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi
(AKÜ) ve Afyonkarahisar
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
AKÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, iki üniversitenin de eğitime bugün ara verdiği, engelli ve hamile memurların da izinli olduğu belirtildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada da Afyonkarahisar merkez ile merkeze bağlı Emirdağ
, Bayat, Bolvadin
, Çay, Sultandağı
, Sandıklı
, Hocalar
, Kızılören
, Sinanpaşa
, İhsaniye
, İscehisar, Şuhut
ve Çobanlar
ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir günlük ara verildiği duyurulmuştu.
Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 1 gün süreyle idari izinli sayıldıkları aktarılmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:57 Kaynak: AA
Meteoroloji Günler Önce Uyarmıştı! İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi
DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı
Saldırganlar, Aralarında Husumet Bulunan Yaşlı Adamı Döverek Öldürdü