Son Dakika Haberleri: Akü ve Afsü'de Eğitime Kar Engeli

Akü ve Afsü'de Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Akü ve Afsü'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

AKÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, iki üniversitenin de eğitime bugün ara verdiği, engelli ve hamile memurların da izinli olduğu belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada da Afyonkarahisar merkez ile merkeze bağlı Emirdağ, Bayat, Bolvadin, Çay, Sultandağı, Sandıklı, Hocalar, Kızılören, Sinanpaşa, İhsaniye, İscehisar, Şuhut ve Çobanlar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir günlük ara verildiği duyurulmuştu.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 1 gün süreyle idari izinli sayıldıkları aktarılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:57 Kaynak: AA

Afyonkarahisar, Güncel
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