Akü ve inşaat malzemesi hırsızlığı yaptığı iddia edilen 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de akü ve inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde 2 tır ile kamyon ve çekiciden akü çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen R.Ç, D.B, B.G, S.G, M.T. ve K.T. gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda zanlıların çaldıkları aküleri Ankara'da sattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, inşaatlardan malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.B. ve S.M. de sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.