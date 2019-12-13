Akü ve inşaat malzemesi hırsızlığına 8 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akü ve inşaat malzemesi hırsızlığına 8 tutuklama - Son Dakika

Akü ve inşaat malzemesi hırsızlığına 8 tutuklama

6 saat önce

Kırıkkale'de araçlardan 10 bin lira değerindeki akü ile 5 bin liralık inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akü ve inşaat malzemesi hırsızlığına 8 tutuklama, System.String[]

Kırıkkale'de araçlardan 10 bin lira değerindeki akü ile 5 bin liralık inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 bin lira değerindeki 2 tır, çekici ve kamyondan akü çalan D.B., S.G., R.Ç., K.T., B.G. ve M.T. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Polis, şüphelilerin çaldıkları aküleri Ankara'da sattığını tespit etti.


Diğer bir hırsızlık olayında ise inşaatlardan 5 bin lira değerinde malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan S.M. ve A.B. sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
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