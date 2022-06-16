Akü ve mazot hırsızları yakalandı - Son Dakika
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Akü ve mazot hırsızları yakalandı

16.06.2022 11:40
Akü ve mazot hırsızları yakalandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde önceki gün park halindeki kamyonların akü ve mazotlarını çalan 2 hırsız, polisin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde önceki gün park halindeki kamyonların akü ve mazotlarını çalan 2 hırsız, polisin başarılı çalışmaları sonucu yakalandı.

İlçenin Köprübaşı mahallesinde yaşayan Gürhan Sağlam'ın evinin önünde park halinde bulunan 2 kamyonun aküleri ve akaryakıt deposundaki mazot önceki gün çalınmıştı. Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri akü ve mazotunu çalanların, yaşları 13 ve 29 olan O.C.T. ve T.O. olduğunu belirledi. Polisin başarılı bir operasyonu ile zanlılar yakalandı ve C. Savcılığına sevk edildi.

Kamyonların sahibi Gürhan Sağlam, kısa zaman içinde zanlıları yakalayan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Masası ekiplerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Köprübaşı, Eskişehir, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akü ve mazot hırsızları yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akü ve mazot hırsızları yakalandı - Son Dakika
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