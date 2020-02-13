AKÜ'ye bölgenin en modern hayvan hastanelerinden biri yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel AKÜ'ye bölgenin en modern hayvan hastanelerinden biri yapılacak - Son Dakika

AKÜ'ye bölgenin en modern hayvan hastanelerinden biri yapılacak

6 saat önce

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yeni binası için yapım ödeneğinin 2020-2022 yatırım bütçesine alındığını bildirdi.

AKÜ'ye bölgenin en modern hayvan hastanelerinden biri yapılacak, System.String[]

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AKÜ Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yeni binası için yapım ödeneğinin 2020-2022 yatırım bütçesine alındığını bildirdi.

Karakaş, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim olarak AKÜ'nün öncelikli alanlarından birinin Veteriner Fakültesi olduğunu belirtti.

Veteriner Fakültesi bünyesinde bölgenin önemli hayvan hastanelerinden birine sahip olduklarını kaydeden Karakaş, şöyle devam etti:

"Halihazırda toplam 2 bin 51 metrekarelik kapalı alana sahip olan hastanemizde kedi, köpek, kuş, süs hayvanları, at ve çiftlik hayvanları gibi hayvanların her tür tanı ve tedavileri modern yöntemlerle yapılmaktadır. İnşallah 6 bin 500 metrekarelik alana sahip olacak olan yeni binayla birlikte bu hizmetler çok daha modern bir ortamda, çağın ötesinde bir hizmet anlayışı ile vatandaşlara ve akademiye hizmet verecek. Yeni Hayvan Hastanesi binası için 2020-2022 yatırım döneminde bütçe ayrıldı. Bu konuda AKÜ olarak talebimizi iletmiştik. Gerek ödeneğin temini ve gerekse süreçlerin en hızlı biçimde gerçekleşmesi hususlarında Afyonkarahisar'ın değerli milletvekillerinden büyük destek aldık. Hayvancılıkta önemli bir konumda bulunan şehrimiz inşallah yeni hastanesine kısa sürede kavuşacaktır. Yeni hastane binası 6 bin 500 metrekare olacak. Yeni binada buzağı sağlığı konusunda hizmet verecek yeni bir birim olacak. Hayvan hastanesinin hizmete girmesi ile birlikte 2 bin 51 metrekarelik eski binanın tamamen acil hizmet veren binaya dönüşeceğini ve bu alanda sokak hayvanlarının muayene ve tedavileri için özel bir birim oluşturulacak."

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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