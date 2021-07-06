Akü Yeni Bölüm ve Programlarla Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika

Çeyrek asrı geride bırakan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), bünyesine kattığı yeni bölüm ve programlarla büyümeye, akademik ve bilimsel anlamda Türkiye'nin seçkin eğitim kurumları arasında yerini alma yolunda hızla ilerlemeye devam ediyor.

Üniversite bünyesine kazandırılan yeni bölüm ve programlar ile öğrenci sayılarının da artacağını vurgulayan AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş yaptığı açıklamada, "Öğrenci merkezli ve kalite odaklı eğitim anlayışını benimseyen Üniversitemize kazandırdığımız bölüm ve programlar, ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmektedir. Açılan ve ilk kez öğrenci alacağımız yeni bölüm ve programlarımızın Afyonkarahisar'ımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

AKÜ'de bu yıl İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ile Teknoloji Fakültesinde Yazılım Mühendisliği Bölümü açılırken, Eğitim Fakültesinde İngilizce Öğretmenliği, Fen Edebiyat Fakültesinde Sanat Tarihi, Mühendislik Fakültesinde Bilgisayar Mühendisliği, Dinar Meslek Yüksekokulunda Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri, Sandıklı Meslek Yüksekokulunda Seracılık, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulunda E-Ticaret ve Pazarlama programları açıldı.

Bunun yanında Dazkırı Meslek Yüksekokulundaki Yapı Denetimi programının adı İnşaat Teknolojisi, Sandıklı Meslek Yüksekokulundaki Turizm ve Otel İşletmeciliği programının adı ise Sağlık Turizmi İşletmeciliği olarak değiştirildi.

AKÜ Yeni Akademik Yılda 8 Yeni Programa 315 Öğrenciyle Merhaba Diyecek

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinin kapasitesini ve kalitesini sürekli artırmaya çalışan AKÜ'de, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında ön lisans ve lisans düzeyinde yeni açılan veya daha önce açılan ancak ilk kez öğrenci alımı gerçekleştirilecek olan 8 yeni programa öğrenci alımı yapılacak. 3 lisans, 5 ön lisans olmak üzere toplam 8 yeni programa, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 315 kontenjan tahsis edildi. İlk kez öğrenci alınacak olan lisans programlarından Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliğine 62, Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihine 41, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliğine ise 62 kontenjan verildi.

Ön lisans programları için ise Dazkırı Meslek Yüksekokulu (MYO) İnşaat Teknolojisi için 26, İscehisar MYO Kuyumculuk ve Takı Tasarımı için 31, Sandıklı MYO Sağlık Turizmi İşletmeciliği için 31; Seracılık için 31 kontenjan, Sinanpaşa MYO İnternet ve Ağ Teknolojileri için ise 31 kontenjan ayrıldı.

Hali hazırda 71'i ön lisans ve 63'ü lisans olmak üzere toplam 134 programda öğrencisi olan AKÜ'de, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılından itibaren de Yönetim Bilişim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri, E-Ticaret ve Pazarlama programlarına öğrenci alınması planlanmaktadır.