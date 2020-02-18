Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu

18 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Grup Amirlğine bağlı polisler, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenledi.


Edinilen bilgiye göre, 34 CD plakalı aracı takibe alan ekipler, yapılan takibin ardından otomobil kırmızı alarm verildi ve operasyon başladı. Kuştur mevkisinde otomobil durduruldu. Araç içerisinde bulunan biri bayan üç şahıs araçtan indirilerek yakalandı. Şüphelilerin yapılan sorgulamasında Afgan uyruklu G.C. ile Türk vatandaşı N.G. isimli erkek şahıslarla birlikte Kırgız uyruklu O.N. isimli bayan şahıs olduğu tespit edildi. Narkotik köpekleri Aşil ve Ateş eşliğinde araçta yapılan arama sonucu köpekler otomobilin kaput kısmına tepki verdi. Kaputu açan polisler, akünün üzerinde bulunan Hava Filtresi boşluğuna gizlenmiş vaziyette 1 Kilo 7 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli narkotik ekipleri tarafından gözaltına alındı. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi Konya'da düğün ve konvoylara sıkı denetim 6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı

Son Dakika Haberleri
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 21:19:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aküde1 kilo uyuşturucu bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]