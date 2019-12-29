Akülü araba alırken tanıştılar, arkadaşlıkları aşka dönüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akülü araba alırken tanıştılar, arkadaşlıkları aşka dönüştü - Son Dakika

Akülü araba alırken tanıştılar, arkadaşlıkları aşka dönüştü

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 5 yıl önce akülü engelli arabası alırken tanışan bedensel engelli Necmiye Erdal ile Halit Dolu, evlendi.

Akülü araba alırken tanıştılar, arkadaşlıkları aşka dönüştü, System.String[]

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 5 yıl önce akülü engelli arabası alırken tanışan bedensel engelli Necmiye Erdal ile Halit Dolu, evlendi.

Gebze'de, 5 yıl önce akülü engelli arabası alırken tanışan doğuştan kas hastası Necmiye Erdal ile küçük yaşta çocuk felci geçiren Halit Dolu arasındaki arkadaşlık aşka dönüştü. Evlenmeye karar veren çiftin nikahları bugün Gebze Belediyesi'nin nikah salonunda kıyıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın çiftin nikahını kıyarak, altın hediye etti. Çiftin mutluluğuna yakınları ve derneklerden arkadaşları ortak oldu.

Halit Dolu (50) çok mutlu olduğunu belirterek, "Eşimle bir arkadaşımızın vasıtasıyla akülü araba alırken tanıştık. Ardından arkadaş olduk. Bu süre zarfında da evlenmeye karar verdik ve bu günde evleniyoruz" dedi.

Necmiye Erdal (50) ise "Eşimin dediği gibi akülü araba vasıtasıyla tanıştık. 5 yıldır arkadaştık. Arkadaşlığımız 1 yıl önce sevgiye dönüştü. Kısmet bugüneymiş. Bizim gibi sevenler kavuşur inşallah" diye konuştu.


Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 06:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İğrenç gerçek ortaya çıktı! 19 yaşındaki zihinsel engelli kızına defalarca fuhuş yaptırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler! Borussia Dortmund, Erling Haaland'ı kadrosuna kattı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
00:42 Düzce'de dereye devrilen kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika
00:36 Haşdi Şabi, ABD'nin hava saldırısında 19 kişinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
00:36 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
00:34 Kırşehir'de yağış nedeniyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
00:30 İsrail Filistinliler için toplanan vergilerden 43 milyon dolar kesecek - Son Dakika
00:25 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verdi - Son Dakika
23:39 Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 00:46:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akülü araba alırken tanıştılar, arkadaşlıkları aşka dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]