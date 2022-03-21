Akülü araba evi yaktı - Son Dakika
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Akülü araba evi yaktı

21.03.2022 20:49
Akülü araba evi yaktı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir ikamette yangın çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir ikamette yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının şarjda takılı halde bulunan akülü arabadan çıktığı iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Yonca Sokak'ta yer alan bir sitedeki dairede yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında ev sakinlerinin dışarıda olduğu belirtilirken, yangının ev içerisindeki prizde takılı olan akülü arabadan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durullurken yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor - MUĞLA

Akülü araba evi yaktı
Akülü araba evi yaktı

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Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akülü araba evi yaktı - Son Dakika


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