Akülü aracıyla yolda kalan engelli kadını çekici ile evine götürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akülü aracıyla yolda kalan engelli kadını çekici ile evine götürdü - Son Dakika

Akülü aracıyla yolda kalan engelli kadını çekici ile evine götürdü

6 saat önce

BOLU'da Onur Çakır (34), aküsü bittiği için yolda kalan Melek Sögütoğlu ve engelli aracını, kullandığı çekiciye yükleyerek evine bıraktı.

Akülü aracıyla yolda kalan engelli kadını çekici ile evine götürdü, System.String[]

BOLU'da Onur Çakır (34), aküsü bittiği için yolda kalan Melek Sögütoğlu ve engelli aracını, kullandığı çekiciye yükleyerek evine bıraktı.

Dün akşam saatlerinde işten çıkıp, kullandığı çekiciyle evine gitmek için yola çıkan Onur Çakır, Sağlık Mahallesi'nde, engelli aracının aküsü biten Melek Söğütoğlu'nu gördü. Çakır, engelli aracını kadın ile birlikte çekicinin arka kısmına yükledi. Onur Çakır, aracı güvenli bir şekilde çekiciye bağladı. Onur Çakır, oldukça düşük hızda yaşlı kadını yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evine götürerek ailesine teslim etti. Yaşlı kadın ve ailesi, davranışından dolayı Onur Çakır'a teşekkür etti.

Çevre sakinleri, çekici üzerinde yolculuk yapan engelli kadının fotoğraflarını çekip, sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yaptığı davranışı insanlık namına herkesin yapabileceğini söyleyen Onur Çakır, "Akşam sanayiden çıkıp evime doğru gidiyordum. Yolun kenarında tekerlekli sandalyede bir kadın gördüm. Yanında da bir kişi ona yardım etmeye çalışıyordu. Ben de durup yardıma ihtiyaçlarının olup olmadığını sordum. Akülü arabası arızalanmış. Ben de yardım edebileceğimi söyledim. Aracıma yükledim. Evini tarif etti. Ben de evine götürdüm. Hava soğuktu. Ailesine teslim ettik. Yaptığımız insanlık namına bir şeydi. Her duyarlı vatandaşın yapacağı bir şeydi. Tabi çok yavaş şekilde ilerledim. Hem güvenlik açısından, hem de soğuktan etkilenmemesi için. Aracını güvenli şekilde bağlamıştım zaten. Birkaç arkadaşın yardımıyla düzgün bir şekilde indirip evindeki ailesine teslim ettik. Herkesin yapması gereken bir şey. Her duyarlı vatandaşın insanlık namına yapması gereken şeyler bunlar" dedi.


Onur Çakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başkentte engelli vatandaşı otobüse almayan şoför görevden uzaklaştırıldı
Kim Kardashian, "Biraz geç oldu" deyip iç çamaşırlı pozuyla hayranlarının yeni yılını kutladı! Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı Antalya taksici, kadın müşterisini darp etti iddiası

Son Dakika Haberleri
22:32 MEB'den Adana'daki öğretmen hakkında soruşturma - Son Dakika
22:32 TÜBİTAK MAM'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması - Son Dakika
22:32 Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Jeffrey ile görüştü - Son Dakika
22:31 Nusaybin'de Süryani rahip, 'terör'den tutuklandı (2) - Son Dakika
22:31 Gaziantep şehit uzman çavuşun bu yaz düğünü olacaktı - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika
19:17 AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 22:37:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akülü aracıyla yolda kalan engelli kadını çekici ile evine götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]