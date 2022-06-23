Ekipler binanın güvenlik kamerasını izlediklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde kimliği henüz belirlenemeyen hırsızın apartmanın önündeki akülü otomobili kucaklayarak götürmeye çalıştığı, aracı kaldıramayınca binerek sürüp uzaklaştığı görüldü. Hırsızın pişkin tavırları dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Akülü çocuk aracını taşıyamayan hırsız, içine binerek kaçtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.