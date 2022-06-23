Akülü çocuk aracını taşıyamayan hırsız, içine binerek kaçtı - Son Dakika
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Akülü çocuk aracını taşıyamayan hırsız, içine binerek kaçtı

23.06.2022 19:28

Sivas'ta bir hırsız apartman önünde gördüğü akülü çocuk aracını taşıyarak götürmek istedi. Ancak aracı taşıyamayan hırsız, aracı sürerek uzaklaştı.

Sivas'ta yaşanan ilginç bir hırsızlık görenleri hayrete düşürdü. Edinilen bilgilere göre olay Mehmet Paşa Mahallesi Kongre Caddesinde meydana geldi.

AKÜLÜ ARACI GÖREMEYİNCE POLİSİ ARADI

H.Y' çocuğuna ait 8 bin lira değerindeki akülü arabayı sokakta bulamayınca polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

ARACI KALDIRAMAYINCA SÜRÜREK UZAKLAŞTI

Ekipler binanın güvenlik kamerasını izlediklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde kimliği henüz belirlenemeyen hırsızın apartmanın önündeki akülü otomobili kucaklayarak götürmeye çalıştığı, aracı kaldıramayınca binerek sürüp uzaklaştığı görüldü. Hırsızın pişkin tavırları dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akülü çocuk aracını taşıyamayan hırsız, içine binerek kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akülü çocuk aracını taşıyamayan hırsız, içine binerek kaçtı - Son Dakika
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