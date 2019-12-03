Son Dakika Haberleri: Akülü engelli arabası için Kermes düzenlendi
Son Dakika Güncel Akülü engelli arabası için Kermes düzenlendi - Son Dakika

Akülü engelli arabası için Kermes düzenlendi

6 saat önce

Malatya'da engelli bir gence akülü araba alınması için Kermes düzenlendi.

Akülü engelli arabası için Kermes düzenlendi, System.String[]

Malatya'da engelli bir gence akülü araba alınması için Kermes düzenlendi.


Toplumda engelli bireylerin sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve bu konuda farkındalığın arttırılması amacıyla Bahçeşehir Koleji Malatya Kampüsünde 3.ve 4.sınıf velileri tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle okulda tüm öğrencilerin katıldığı kermes düzenledi.


Kermesten elde edilen gelir ile evinde eğitim gören bedensel engelli bir öğrenciye akülü engelli arabası hediye edildi. - MALATYA

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
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