Son Dakika Haberleri: Akülü Engelli Arabasına Kavuştu

Akülü Engelli Arabasına Kavuştu

1 saat önce

Balıkesir'in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran Yörük ve Oğuz Boyları Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cavit Erden ve yönetim kurulu üyeleri ile Havran Tarlabaşı Mahallesin'de yaşayan bedensel engelli Emin Şentürk'ü ve ailesini ziyaret ederek akülü engelli arabası...

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Balıkesir'in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran Yörük ve Oğuz Boyları Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cavit Erden ve yönetim kurulu üyeleri ile Havran Tarlabaşı Mahallesin'de yaşayan bedensel engelli Emin Şentürk'ü ve ailesini ziyaret ederek akülü engelli arabası hediye ettiler.

Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Herşeyin başı sağlık. Emin kardeşimiz kızamık hastalığından sonra bedensel engelli olarak kalıcı bir hastalığa yakalanmış rabbim şifa versin" dedi. Belediye Başkanı Emin Ersoy, "Adaşım Emin Şentürk'ün her türlü sorununda beni gece gündüz arayabilirsiniz siz bir telefon kadar yakınım 17 Şubat tarihinde yapılacak olan deve güreşlerinde benim onur konuğum olacak. Adaşım ile müsabakaları protokol bölümünde birlikte izleyeceğiz" dedi.

Havran Yörük ve Oğuz Boyları Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Cavit Erden, "Dernek olarak her zaman halkımızın yararına olan hizmetlerde yer alıyoruz. Bugün Tarlabaşı mahallemizde Emin Şentürk kardeşimize arabayı teslim ediyoruz yarın ise Edremit'te başka bir engelli vatandaşımıza arabasını teslim edeceğiz. Bizlere her konuda destek olan Büyükşehir Belediye Başkan adayı aynı zamanda Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a, Havran Belediye Başkanımız Emin Ersoy'a teşekkür ederim" dedi.

Cavit Erden, "Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte aldığımız karar doğrultusunda Havran Belediye Başkanımız Emin Ersoy Derneğimizin Onursal Başkanı ilan ediyoruz."dedi.

Başkan Emin Ersoy "Derneğimizin jestine teşekkür ederim mutluluk ve onur duydum. Tüm sivil toplum kuruluşlarımızın belediye olarak her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Baba İbrahim Şentürk, "Üç çocuk babasıyım. Diğer çocuklarımın her hangi bir rahatsızlığı yok. Emin'in doğduğunda sağlıklıydı. Ancak yedi aylık iken, kızamık geçirmesinden sonra önce görmemeye başladı. Ardından da yürümesinde sorun yaşandı. Ondan sonra hastanelere gitmeye başladık. Devletimiz bize maaş bağladı. Her konuda destek verdi. Kaymakamlığın verdiği araba arıza yaptı. Oğlumun evde canı sıkılıyordu. Bu araba sayesinde önceden olduğu gibi köyde gezip dolaşacak" dedi. İbrahim Şentürk, "Evimizi ziyaret ederek bizlere arabayı teslim eden Belediye Başkanımız Emin Ersoy ve Dernek Başkanı Cavit Erden'e yönetimine teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:46 Kaynak: İHA

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