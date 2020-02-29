Akülü sandalye ile deniz düşene engelli kişi, öldü - Son Dakika
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Akülü sandalye ile deniz düşene engelli kişi, öldü

6 saat önce

BALIKESİR'de akülü sandalyeyle iskeleden denize düşen evli ve bir çocuk babası yürüme engelli Halil İbrahim İpekişleyen (51) hayatını kaybetti.

Akülü sandalye ile deniz düşene engelli kişi, öldü, System.String[]

BALIKESİR'de akülü sandalyeyle iskeleden denize düşen evli ve bir çocuk babası yürüme engelli Halil İbrahim İpekişleyen (51) hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde, Edremit ilçesinde meydana geldi. Akçay Mahallesi'ndeki evinden gezmek için akülü sandalyesiyle çıkan Halil İbrahim İpekişleyen, sahile gitti. İpekişleyen, iddiaya göre, iskeleden denize düştü. İpekişleyen'in eve gelmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. Sabah saatlerinde İpekişleyen'in en son sahilde iskeleye çıkarken görüldüğü belirlendi. Durum Sahil Güvenlik ekiplerine de bildirildi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinden itibaren denizde yaptıkları araştırma sonucunda, İpekişleyen'in cansız bedeni ve akülü sandalyesine ulaştı.

Sahil Güvenlik botu ile kıyıya getirilen İpekişleyen'in cesedi, Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Acı haberi alan İpekişleyen'in ailesi, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.


Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:21 Kaynak: DHA
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