Akülü tekerlekli sandalye hayalini polisler gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akülü tekerlekli sandalye hayalini polisler gerçekleştirdi - Son Dakika

Akülü tekerlekli sandalye hayalini polisler gerçekleştirdi

20 dakika önce

Muğla'da polisler, bir bedensel engellinin akülü tekerlekli sandalye hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Akülü tekerlekli sandalye hayalini polisler gerçekleştirdi, System.String[]

Muğla'da polisler, bir bedensel engellinin akülü tekerlekli sandalye hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Ortaca Eskiköy mahallesinde ikamet eden 47 yaşındaki Tufan Durmuş, akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu sosyal medyadan duyurdu. Paylaşımından haberdar olan Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Durmuş'a ulaştı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan ve beraberindekiler ihtiyacı olan akülü tekerlekli sandalyeyi Durmuş'a teslim etti.

Durmuş, yıllar sonra rahatlıkla dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Eskiköy, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:52 Kaynak: AA
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