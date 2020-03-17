Akülü tekerlekli sandalye hayalini polisler gerçekleştirdi - Son Dakika

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Akülü tekerlekli sandalye hayalini polisler gerçekleştirdi
20 dakika önce
Muğla'da polisler, bir bedensel engellinin akülü tekerlekli sandalye hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:52 Kaynak: AA
Muğla'da polisler, bir bedensel engellinin akülü tekerlekli sandalye hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Ortaca Eskiköy mahallesinde ikamet eden 47 yaşındaki Tufan Durmuş, akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu sosyal medyadan duyurdu. Paylaşımından haberdar olan Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Durmuş'a ulaştı.
Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Başkan ve beraberindekiler ihtiyacı olan akülü tekerlekli sandalyeyi Durmuş'a teslim etti.
Durmuş, yıllar sonra rahatlıkla dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
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