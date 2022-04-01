Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı - Son Dakika
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Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı

01.04.2022 09:17
Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı

BURSA'da akülü tekerlekli sandalyesi çalınan serebral palsi hastası Burcu Yıldız'a (33) İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın devreye girmesi ile yenisi alındı.

BURSA'da akülü tekerlekli sandalyesi çalınan serebral palsi hastası Burcu Yıldız'a (33) İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın devreye girmesi ile yenisi alındı.

Olay, 17 Mart'ta Osmangazi ilçesi, Altınova Mahallesi, 2'nci Ayaz Sokak'ta meydana geldi. Şükran Yıldız, serebral palsi hastası kızı Burcu'nun akülü tekerlekli sandalyesini, oturdukları binanın girişine bıraktı. Sabah tekerlekli sandalyenin yerinde olmadığını fark eden Yıldız, durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, evin yakınlarındaki bir hurdalıkta akülü tekerlekli sandalyeyi parçalanmış buldu, ayrıca 2 şüpheli tespit edildi.

İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın devreye girmesiyle hayırsever iş insanı Zeki Türkeş, Burcu Yıldız için yeni bir akülü tekerlekli sandalye aldı. Akülü tekerlekli sandalye, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişkin, Asayiş Şube Müdürü Lütfü Zileli ve polis memurlarınca Yıldız'a teslim edildi.

Tacettin Aslan ile Zeki Türkeş'e teşekkür eden Şükran Yıldız, "İl Emniyet Müdürü'müz Tacettin Aslan durumu öğrenmiş, iş insanı Zeki Türkeş vasıtasıyla bize bir akülü araba yolladılar. Allah, razı olsun. Kızımın ihtiyacını giderdiler. Tekrar mutlu olduk. Bizi güldürdüler. Kandil sabahı çalınmıştı, çok ağlamıştık. Bugün yeniden sevindik" dedi.


Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı
Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı
Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı
Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı
Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı
Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı
Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı
Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı
Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı
Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı
YORUMLAR
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Altınova Mahallesi, Tacettin Aslan, Osmangazi, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Burcu'ya yenisi alındı - Son Dakika
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