Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelli kız yeni aracına kavuştu - Son Dakika

Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelli kız yeni aracına kavuştu

09.10.2020 15:52

Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelli kız yeni aracına kavuştu Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akülü tekerlekli aracı çalınan engelli kızın imdadına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelli kız yeni aracına kavuştu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akülü tekerlekli aracı çalınan engelli kızın imdadına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yetişti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla hazırlanan "Covid-19 Salgını Etkilerinin Azaltılması ve Farkındalık Oluşturma Projesi" kapsamında Viranşehir ilçesinde ikamet eden bedensel engelli Merve Erdem'nın bir süre önce çalınan akülü tekerlekli sandalyesinin yerine yeni araç teslim edildi.

Yeni akülü aracına kavuştu

Yeni aracına kavuştuğu için Belediye Başkanı Beyazgül'e teşekkür eden Merve Aydın, "Aracım 1 ay önce evimizin önünde çalındı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Zeynel Abidin Beyazgül'ü aradım. Başkanımız ilk fırsatta bana yardımcı olacaklarını ifade etti. Bugün yapılan törende akülü arabama kavuştum. Başkanımız Beyazgül'den ve ekibinden Allah razı olsun" dedi.

Beyazgül akülü sandalyelerin dağıtımını yaptı

Büyükşehir Belediyesi Göçmen Bilgilendirme ve Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen törende Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, GİZ-Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu tarafından desteklenen proje sayesinde alınan 15 adet akülü sandalyenin dağıtımını yaptı. Törene AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, ilgili daire başkanları ile şube müdürleri katıldı.

Desteklerinden dolayı GİZ-Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu temsilcilerine ve projeyi hazırlayarak destek alınmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi Göç İdaresi Şube Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür eden Beyazgül, "Göç İdaresi Şubesi kentimizde yürüttüğü çalışmalarda hiçbir ayrım yapmaksızın ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardım elini uzatmaktadır. Bizler bu gayretin mutluluğu içerisindeyiz. Bizim bu gayretli çalışmalarımız uluslararası oluşumlarında dikkatini çekmiştir. Biz buna benzer çalışmaların sayısını artırmak için elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelli kız yeni aracına kavuştu
Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelli kız yeni aracına kavuştu
Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelli kız yeni aracına kavuştu
Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelli kız yeni aracına kavuştu

Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir, Şanlıurfa, Engelli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan engelli kız yeni aracına kavuştu - Son Dakika

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