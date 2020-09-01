Akülü tekerlekli sandalyesi kırılınca evden çıkamaz oldu - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, 'beyincik küçülmesi' olarak bilinen beyincik dejenerasyonu nedeniyle yalnız yürüyemeyen Barış Aktaş (36), dkülü tekerlekli sandalyesi kırıldığı için 5 aydır evden çıkamıyor. Aktaş, "Dışarıya çıkabilmem için akülü sandalye ihtiyacım var" dedi.

Kayapınar ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan Aktaş ailesinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Barış Aktaş, 18 yaşında ortaya çıkan 'beyincik küçülmesi' diye bilinen omurilik soğanında meydana gelen beyincik dejenerasyonu nedeniyle yürüme yetisini kaybetti.

Tedavisi olmayan hastalığı nedeniyle yüzde 96 engelli raporu olan Aktaş, tekerlikle sandalyeyle yaşamını sürdürmeye başladı. Aktaş'ın akülü tekerlik sandalyesi 5 ay önce kırılarak, kullanılamaz hale geldi. Aktaş, 5 aydır evden çıkamıyor.'AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE İSTİYORUM, DIŞARIDA GEZMEK İSTİYORUM'Tek isteğinin akülü tekerlekli sandalye ve yalnız başına dışarıda gezmek olduğunu söyleyen Aktaş, "Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Dışarıya çıkmam için bana akülü sandalye gerekiyor. Kapının önüne tek çıkıyorum, başka da bir şey yapamıyorum. Evde duvara tutunarak gidiyorum. Akülü tekerlekli sandalye istiyorum, dışarıda gezmek istiyorum o kadar. Sürekli evdeyim dışarıya 1-2 defa çıkıyorum kapının önüne o kadar. Yaşıtlarım arkadaşlarım hepsi evlendi, çekip gittiler. Ben tek burada kaldım. Çalışıyorlar hepsinin aileleri var. Ben engelli olduğum için fazla bir şey yapamıyorum. Ama dışarı çıkmam zor benim, akülü tekerlekli sandalye talebim var o kadar. Zaten hastalığımın tedavisi yok" dedi.





- Diyarbakır