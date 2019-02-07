Akupunktur Ve Ağrı Tedavisi

Ağrı çeken milyonlarca insan akupunktur terapisinden faydalanıyor. İğneler, ısı, basınç ve diğer tedavilerin cilt üzerindeki belirli bölgelere uygulandığı akupunktur, birçok kronik ve akut ağrının tedavisinde başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Akupunktur dahil olmak üzere alternatif tekniklerin birçoğu, bedenin kendi kendini iyileştirme mekanizmasını harekete geçirerek etki eder. Akupunkturun asıl amacı, kendini iyileştirmedir.

Kronik ağrı

Akupunktur uzun zamandır kronik ağrı için etkili bir tedavi olarak kabul edilmiştir. Özellikle sırt ve boyun ağrısı, osteoartrit (doktorunuz buna "dejeneratif eklem hastalığı" veya "aşınma ve yırtılma artriti diyebilir), kronik baş ağrısı, omuz ağrısı tedavisinde etkili bir şekilde kullanılabilir.

Kanser

Kanser tedavisi görenlerin çoğu kemoterapi, radyasyon veya cerrahi gibi standart kanser tedavilerine ek olarak akupunktur alır. Akupunktur tedavi sırasında mide bulantısı ve kusma belirtileri gösteren hastalara da yardımcı olabilir.

Birçok kanser hastası akupunktur tedavisinden faydalanır, çünkü kemoterapi ve radyasyon vücudun bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu nedenle akupunktur uzmanının prosedür esnasında steril iğne kullanması çok önemlidir.

Menstrüel krampları

Son derece ağrılı dönemleri olan, dismenore olarak bilinen durumu olan bazı kadınlar, akupunkturu dener. Bilim umut verici görünüyor. Bazı araştırmalar, akupunkturun menstrüel kramplardan kaynaklanan ağrılara yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Kısırlık tedavisi

Pahalı ve zaman alıcı doğurganlık tedavileri ile gebe kalmaya çalışan kadınlar için akupunktur büyük bir fark yaratabilir. İn vitro fertilizasyon gibi tedavilerin başarı oranlarını artırabilir. Bir çalışma, akupunkturun bazı kadınların hamile kalmasına yardımcı olabileceğini öne sürüyor:

Doğurganlık tedavisi alanlarında hissedilen anksiyete ve stresi hafifletmek

Rahim kan akışını teşvik

Beyin kişiye daha fazla kan akışı, yumurtaya daha fazla erişim sağlıyor. Daha fazla yumurta, daha fazla embriyo, daha fazla seçenek, bir bebek için daha iyi bir şans.

Akupunktur doğru yapılırsa güvenlidir

Akupunktur tedavisi almayı düşünüyorsanız, bazı kurallara dikkat etmelisiniz:

Düzenli ilaç alıyorsanız, kalp pili kullanıyorsanız, enfeksiyon riski taşıyorsanız, kronik cilt problemleriniz varsa veya hamile iseniz, akupunktur tehlikeli olabilir. Mutlaka doktorunuzla konuşun. Doktordan tanı alırsanız, mutlaka akupunkturun tedavinize yardımcı olup olmayacağını sorun.