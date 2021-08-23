AKÜREM'DE TEDAVİ EDİLEN 12 KERKENEZ DOĞAYA SALINDI - Son Dakika

AFYON Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi ve bakımı tamamlanan 12 kerkenez doğaya salındı.

AKÜREM'e farklı zamanlarda yaralı olarak getirilen 12 kerkenez yavrusunun bakımı ve tedavisi tamamlandı. Yetişkin hale gelen kerkenezler, AKÜREM Müdürü Doçent Doktor Emine Hesna Kandır öncülüğündeki ekiple doğaya salındı.

Kerkenezleri gökyüzüyle yeniden buluşturduklarını kaydeden Doçent Doktor Kandır, "Kerkenezler bu senenin yavrularıydı. Yavru sezonunda birbirine yakın süreçlerde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından merkezimize getirildiler. Kerkenezler kırsal alanda yaşadıkları gibi kentlerde çok yoğun yaşayan kuşlardan, küçük yapılı yırtıcı kuş türlerinden. Kerkenezlerin yavru olarak merkeze getirmelerinin sebebi insanlarla çok iç içe yaşamaları. Uçuş süreci yavrular yuvadan düştüklerinde insanlar yavruları öksüz zannederek bize getiriyorlar. Oysa yavrular o süreçte uçma denemeleri yapmaya başlıyor ve ailelerinin onları avlanma konusunda da eğitmek için yuvadan inmeleri gerekiyor. Ancak çevrede sokak hayvanlarının varlığı onlar için risk taşıdığından genelde vatandaşlar bu konuda duyarlılık gösterip merkezimize iletmeyi daha doğru buluyor. Oysa mümkün olduğunda aileleri tarafından büyütülen kerkenezlerin, daha çok hayatta kalma şansları olacaktır. Kerkenezler bugün yeniden doğalarına döndü ömürleri uzun, nesilleri bol olsun" diye konuştu.