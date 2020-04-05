Aküsü patlayan kamyonet alev aldı - Son Dakika

Tekirdağ'da aküsü patlayan kamyonet cayır cayır yanarken itfaiye ekipleri son anda yetişti.



Olay, Saray İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir araç elektrik kontağından dolayı aküsü patlayarak alev aldı. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Alana gelen İtfaiye ekipleri cayır cayır yanan araca müdahale ederek, söndürme çalışmalarına başladı. Polis ekipleri de olay yerine gelerek alanda güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada alev alan araç tamamen yanmadan söndürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ