AKUT 25'nci yaşını kutladı - Son Dakika

AKUT Arama Kurtarma Derneği Mersin ekibi, kuruluşunun 25. yılını törenle kutladı.

Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından açıklama yapan AKUT Mersin Ekip Lideri Doğan Göktekin, bir grup genç dağcı tarafından 14 Mart 1996 yılında kurulan AKUT Arama Kurtarma Derneğinin, Türkiye'nin ilk gönüllü arama kurtarma derneği olduğunu söyledi. AKUT'un, 25 yıl içinde halkın desteği ile dünyanın en önemli arama kurtarma ekiplerinden birisi haline geldiğini kaydeden Göktekin, "Derneğimiz 2011 yılında Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) tarafından akredite edilen ilk Türk arama kurtarma ekibi ve kentsel arama kurtarma alanında, ülkemiz adına ilk kez Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının (ECCP-Europen Civil Protection Pool) operasyonel partneri olarak görevlendirilmiş ekip olmuştur. AKUT aynı zamanda 'geleceğimizi birlikte kurtaralım' sloganıyla toplumun her kesimini afetler konusunda bilinçlendirme çalışmalarıyla yüzbinlerce insana ulaşmıştır. İki bin 300'ü aşkın gönüllümüzle ulusal ve uluslararası her türlü afette ihtiyacı olanların yanında olmakla birlikte bugüne kadar 3 bin 525 operasyonda, 2 bin 991 vatandaşımızın ve bin 451 hayvanın hayatına dokunmuş bulunmaktadır" dedi. - MERSİN