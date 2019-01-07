Son Dakika Haberleri: Akut 60 Binden Fazla Kişiye Seminer Verdi

Akut 60 Binden Fazla Kişiye Seminer Verdi

1 saat önce

Arama Kurtarma Teşkilatı (AKUT) Eskişehir seminer birimi 2013'den bugüne kadar kent genelinde yaklaşık 60 binden fazla kişiye 'Deprem Bilinçlendirme Seminerleri' verdi.

Akut 60 Binden Fazla Kişiye Seminer Verdi, System.String[]
Arama Kurtarma Teşkilatı (AKUT) Eskişehir seminer birimi 2013'den bugüne kadar kent genelinde yaklaşık 60 binden fazla kişiye 'Deprem Bilinçlendirme Seminerleri' verdi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2018 yılı içerisinde 2 bin 637 kişiye AKUT Eskişehir Derneği seminer birimi tarafından 'Deprem Bilinçlendirme Seminerleri' verildi. 2013 yılından itibaren yaklaşık 60 binden fazla kişiye verilen seminerlerde, AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin kısaca tanıtımının ardından deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında video ve slayt gösterimi eşliğinde bilgiler verildi. Uygulamalı olarak gösterilen eğitimlerde, deprem sonrası hayat kurtarmada ilk saatlerin önemi hatırlatılırken, bilinçli hareket etmenin deprem ve benzeri acil durumlardaki önemi vurgulandı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:34 Kaynak: İHA

Yaşam
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