Akut Başkanı Mehmet Murat Boz, Gönüllüleri Akut Adına 'Nkolay İstanbul Maraton'unda Koşmaya Davet Etti

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Mehmet Murat Boz, 'NKolay 44. İstanbul Maratonu'nda AKUT adına koşmak isteyen gönüllülere çağrı yaptı. Boz, "9 koşuda AKUT'un 1 yıllık operasyon giderleri karşılandı ve yüzlerce canlının hayatı kurtarıldı. AKUT Başkanı olarak, gelecekte daha fazla canlı hayatının kurtarılmasına destek olmak isteyen herkesi, maratonda AKUT adına koşmaya bizzat davet ediyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un her yıl düzenlediği "NKolay 44. İstanbul Maratonu" 6 Kasım 2022 tarihinde koşulacak. Son kayıt tarihi 17 Ekim 2022 tarihi olan maraton, Türkiye'nin en önemli yardımseverlik koşusu olma özelliğini taşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) arama kurtarma yapılanması içinde en önemli ekiplerinden birisi haline gelen, Türkiye'nin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT da "NKolay 44. İstanbul Maratonu"nda "Her Adım Bir Hayat" projesi kapsamında koşacak gönüllülerini arıyor. AKUT, gelecekte daha fazla canlı hayatının kurtarılmasına destek olmak isteyen herkesi, dünyada kıtalararası koşulan tek maratonda AKUT adına koşmaya davet ediyor.

50 HAYAT KURTARMA OPERASYONUNUN GİDERİ HEDEFLENİYOR

Tamamen gönüllülerin varlığı ve bağışlarla faaliyet gösteren AKUT tarafından yapılan açıklamada, bu maratonda 50 adet arama-kurtarma operasyonunun yapılması için kaynak yaratılmasının hedeflendiği belirtildi.

GÖNÜLLÜLERİN ÖNCELİKLE 'NKOLAY 44. İSTANBUL MARATONU'A KAYIT YAPTIRMALARI GEREKİYOR

AKUT'a katkı sağlamak isteyen gönüllülerin, öncelikle NKolay 44. İstanbul Maratonu'na kaydolmaları gerekiyor. Ardından bağış kampanyası başlatmak ve çevrelerini de harekete geçirmek için "Adım Adım" platformuna üye olacaklar. Adım Adım ailesine katılmak için ise "İyilik Peşinde Koş Platformu"nda profil açıp, sonrasında AKUT'un "Her Adım Bir Hayat" projesini seçerek, 24 Ekim-21 Kasım 2022 tarihleri arasında AKUT bağış kampanyasına destek sağlamaları mümkün olacak.

"AKUT 9 YILDA 1812 GÖNÜLLÜ KOŞUCU SAYISINA ULAŞTI"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AKUT'un yeni başkanı Mehmet Murat Boz, 2013'ten bu yana projeleri eşliğinde 9 İstanbul Maratonu'na katıldıklarını belirterek şunları belirtti:

"Bu 9 yılda bin 812 bağış toplayan gönüllü koşucu sayısına ulaştık. Bu 9 koşuda toplanan bağış miktarı ise, 1 milyon 569 bin 18 TL'ye ulaştı. ve bu bağışların etkisiyle, 348 arama-kurtarma operasyonu gerçekleştirdik. AKUT olarak özellikle son yıllarda, yılda ortalama 350 arama-kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğimiz düşünülürse; 9 yılda maratondan elde edilen bağış gelir miktarımız 1 yılda gerçekleştirdiğimiz operasyon maliyetlerine denk geliyor. AKUT olarak her operasyonda en az 1 canlı hayatının kurtarılmasını hedefliyoruz. Açıkçası bu bilgileri paylaşma nedenim, bu maratonun, tamamen gönüllerinin varlığıyla çeyrek asırdır ayakta duran ve neredeyse tek geliri bağışlar olan derneğimiz AKUT için ne kadar önemli olduğunun altını çizmektir. AKUT Başkanı olarak, gelecekte daha fazla canlı hayatının kurtarılmasına destek olmak isteyen herkesi, maratonda AKUT adına koşmaya bizzat davet ediyorum."