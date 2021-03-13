AKUT Başkanı Recep Şalcı: "Siyaset üstü bir çalışma yaparak, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli bir ülke yapmamız gerekiyor" - Son Dakika

Erzincan'da düzenlenen "Depremsiz Yaşam" projesinin kapanış programına katılan AKUT Başkanı Recep Şalcı, "Siyaset üstü bir çalışma yaparak, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli bir ülke yapmamız gerekiyor" dedi.

13 Mart Erzincan depreminin 29'ncu yıldönümünde deprem bilincini artırmak ve depremle yaşamayı öğrenmek adına "Depremsiz Yaşam" projesinin kapanış programı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde AFAD İl Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen "Depremsiz Yaşam" programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Açılış konuşmasını yapan AFAD İl Müdürü Kadir Çelik, Erzincan'da deprem konusunda vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğünü belirtti.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, Gazeteci Yazar Hikmet Köksal ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, depremsiz yaşam projesi hakkında konuşmalarda bulundular.

AKKUT Yönetim Kurulu Başkanı Şalcı konuşmasında, "Biliyorsunuz biz imece kültüründen gelen bir toplumuz. Dayanışmayı, yardımlaşmayı çok seviyoruz ve her durumda da buna devam ediyoruz. Günümüze baktığımız zaman arama kurtarma kapasitesi gerçekten çok gelişti. Erzincan olarak, Türkiye olarak bizim yapmamız gereken, gerçekten afetlere hazırlık yapmak ve binaların yıkılmaması, insanların altında kalmaması için bir milli seferberlik yapmaktır. Hep Japonya'yı örnek gösterirler. 1960 yılında bir deprem meydana geliyor ve 300 bin kişi hayatını kaybediyor. Bunu bir milli seferberlik haline getirip yapısal stoklarını yenilediler, 2012'de tekrardan büyük bir deprem meydana geldi ve ölü sayısı sadece 8 oldu. Bizim onlardan hiçbir eksiğimiz yok. O yüzden bunu siyaset üstünde bir çalışma yaparak, Türkiye'yi afetlere karşı dirençli bir ülke haline getirmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Makas ve diğer protokol mensupları deprem konulu resim ve anı yarışmasında dereceye giren öğrenci ve öğrenci velilerine ödüllerini verdiler.

Öğrenciye ödülünü verdikten sonra konuşma yapan Vali Makas, "İstanbul'da bir deprem oldu, iletişim kanallarımız çöktü. İnşallah bunlara da tedbir alarak ve insanımızı bilinçlendirerek yol yürüyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu sene belirlemiş olduğu deprem eğitim yılı, deprem bilincini artırma yılı olarak belirlendi. Biraz önce AFAD İl Müdürünün belirttiği gibi 12 bin küsur Erzincanlı vatandaşlarımızı bilinçlendirme eğitiminden geçirdik. Hedefimiz 157 bin." şeklinde konuştu.

Programın sonunda protokol mensupları ile davetliler, düzenlenen resim sergisini gezerek, AFAD Müdürlüğü doğal afetlerle mücadelede riski azaltma adına oluşturulan ekiplerin çalışmalarını incelediler.

AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen programa, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Erzincan eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, il protokolü, davetliler ve proje kapsamındaki öğretmen ile öğrenciler katıldı. - ERZİNCAN