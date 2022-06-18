AKUT Başkanı Şalcı: Sel başlayınca yükseğe çıkıp geçmesi beklenmeli

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, küresel iklim değişikliği nedeniyle yurt genelinde afetlerin arttığını belirterek, "15 santimetre yüksekliğindeki su bir insanı çok rahat sürükleyebilir, 30 santimetre yüksekliğindeki su ise bir aracı çok rahat götürebilir. O yüzden sel başladığı andan itibaren insanlar bulundukları yerden yüksek yere çıksınlar ve selin geçmesini beklesinler" dedi.

AKUT Genel Başkanı Şalcı, küresel iklim değişikliği nedeniyle yurt genelinde afetlerin artış gösterdiğini dile getirerek, afet öncesi ve afet anında yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Küresel anlamdaki iklim değişikliğinin Türkiye'de de ciddi değişimler yaşanmasına neden olduğunu anlatan Şalcı, AKUT'un bu durumlara uyarak uyguladığı eğitimlerle olası afetlere hazır durumda olduğuna değindi.