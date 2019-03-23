Akut'dan Mozambik'e Yardım Eli

AKUT Arama ve Kurtarma Derneği, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı, Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Kurulu (INSARAG) nezdinde sel operasyonları deneyimi bulunan ekipler için uluslararası yardım çağrısı talebinde bulunan Mozambik hükümetine, operasyon kararı ile dönüş yaptı.

AKUT Arama ve Kurtarma Derneği, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı, Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Kurulu (INSARAG) nezdinde sel operasyonları deneyimi bulunan ekipler için uluslararası yardım çağrısı talebinde bulunan Mozambik hükümetine, operasyon kararı ile dönüş yaptı.



AKUT Arama ve Kurtarma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, dernek Mozambik hükümetinden gelen uluslararası yardım çağrısına kayıtsız kalmadı.



INSARAG tarafından akredite edilmiş ilk Türk ekibi olmaya hak kazanan, kentsel arama-kurtarma ekibi olarak sınıflandırılan AKUT, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Kuşadası, Marmaris ekipleriyle hızla hazırlıklarını tamamlayıp ortak çıkış noktası olarak belirlenen Ankara'ya hareket etti. Tüm operasyon malzemeleri Ankara Etimesgut Askeri Havaalanında askeri uçağa yüklendi.



Mozambik operasyonuna katılan 7 ayrı ekipten 17 AKUT gönüllüsünün sabah saatlerinde sağlık, pasaport ve gümrük kontrolleri tamamlandı.



Saat 10.00'da ortak ekip brifinginin ardından AKUT, AFAD, UMKE ve Kızılay ile askeri uçakla 10.30'da Mozambik'e doğru harekete geçti. Yaklaşık 14 saat sürecek bir uçuş sonrası bölgeye ulaşacak ekipler, ana kamp kurulumunun ardından hızla kurtarma operasyonlarına başlayacak.



Uluslararası standartlara uygun, deneyimli ve özverili ekipleriyle acil durumlarda müdahale etmeye her an devam eden AKUT'un Mozambik operasyon ekibinde iki doktor ve aynı zamanda yönetim kurulundan da 3 üye bulunuyor.





Mozambik'teki sel felaketi



Idai Tropikal Siklonu, 11 Mart'ta Afrika'nın güneydoğusunda yer alan Mozambik ve Malawi sahillerine ulaşarak, 14 Mart'ta Beira liman kentinde 500 binden fazla insana ve çevresine yıkım getirdi. Felaketten 11 Mart'tan beri toplamda 1,6 milyon kişi etkilendi.



Şiddetli yağış ve sel felaketlerinde şu ana kadar 242 kişi hayatını kaybetti ve bin 400 kişi yaralandı. Binlerce insan çatılarda kurtarılmayı bekliyor.

Selin en etkili olduğu 200 bin nüfuslu Buzi kentinde yaklaşık 50 kilometre çapındaki bir alanının sular altında olduğu havadan tespit edildi. Buzi ve Pungwe nehirlerinin taşması selin etkilerini ciddi bir biçimde artırıyor. Mozambik devletinin önceliği, sel sularından dolayı mahsur kalan ve kaybolan kişilerin aranması ve kurtarılması.

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