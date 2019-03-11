Son Dakika Haberleri: Akut, Deprem Konusunda Öğrencileri Bilinçlendiriyor

Akut, Deprem Konusunda Öğrencileri Bilinçlendiriyor

1 saat önce

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin ekibi, deprem bilinçlendirme seminerlerine devam ediyor.

Akut, Deprem Konusunda Öğrencileri Bilinçlendiriyor, System.String[]
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin ekibi, deprem bilinçlendirme seminerlerine devam ediyor.

Deprem Haftası dolayısıyla merkez Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde ilköğretim öğrencilerine deprem bilinçlendirme seminerleri düzenleyen AKUT gönüllüleri, 10 okulda 4 bin 507 kişiye ulaşmayı başardı. Seminerlerde Mersin Akut temsilciliği tarafından görevlendirilen personel tarafından deprem ve afetlere karşı alınması gereken tedbirler, deprem anında yapılması gerekenler konularında öğrenciler bilgilendirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:47 Kaynak: İHA

Mersin, Akut, Güncel
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