Akut, Deprem Konusunda Öğrencileri Bilinçlendiriyor
1 saat önce
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin ekibi, deprem bilinçlendirme seminerlerine devam ediyor.
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin
ekibi, deprem bilinçlendirme seminerlerine devam ediyor. Deprem Haftası
dolayısıyla merkez Akdeniz
, Toroslar
, Yenişehir
ve Mezitli
ilçelerinde ilköğretim öğrencilerine deprem bilinçlendirme seminerleri düzenleyen AKUT gönüllüleri, 10 okulda 4 bin 507 kişiye ulaşmayı başardı. Seminerlerde Mersin Akut
temsilciliği tarafından görevlendirilen personel tarafından deprem ve afetlere karşı alınması gereken tedbirler, deprem anında yapılması gerekenler konularında öğrenciler bilgilendirildi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:47 Kaynak: İHA
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