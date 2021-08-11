AKUT ekipleri, Kaş'ta kuyuya düşen domuz yavrusunu kurtardı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde boş kuyuya düşen domuz yavrusu çıkarıldı.
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kaş Kalkan ekibi, Patara Mahallesi Mercimecik mevkisindeki boş kuyuda bir domuzun mahsur kaldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye ulaşan gönüllü 5 kişilik ekip, 10 metre derinliğindeki kuyuya halatlar yardımıyla indi. Kuyudan çıkarılan domuz yavrusu, sağlık kontrolü için veterinere teslim edildi.
Kaynak: AA
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