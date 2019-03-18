Akut Eskişehir'den 'Navigasyon Eğitimi'
57 dakika önce
AKUT Eskişehir ekibinin ev sahipliğinde doğada arama eğitimi kapsamında Navigasyon Eğitimi verildi.
AKUT Eskişehir
ekibinin ev sahipliğinde doğada arama eğitimi kapsamında Navigasyon Eğitimi verildi.
Düzenlenen eğitime Ankara
, Afyonkarahisar
, Bozüyük
ve Eskişehir ekiplerinden toplam 30 gönüllü katılım gösterdi. Dershane ve yakın arazide kapsamlı şekilde teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan gönüllüler, olası bir doğada arama operasyonuna karşı hazırlıklarını sürdüremeye devam ediyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:50 Kaynak: İHA
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