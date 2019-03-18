Son Dakika Haberleri: Akut Eskişehir'den 'Navigasyon Eğitimi'

Akut Eskişehir'den 'Navigasyon Eğitimi'

57 dakika önce

AKUT Eskişehir ekibinin ev sahipliğinde doğada arama eğitimi kapsamında Navigasyon Eğitimi verildi.

Akut Eskişehir'den 'Navigasyon Eğitimi', System.String[]
AKUT Eskişehir ekibinin ev sahipliğinde doğada arama eğitimi kapsamında Navigasyon Eğitimi verildi.

Düzenlenen eğitime Ankara, Afyonkarahisar, Bozüyük ve Eskişehir ekiplerinden toplam 30 gönüllü katılım gösterdi. Dershane ve yakın arazide kapsamlı şekilde teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan gönüllüler, olası bir doğada arama operasyonuna karşı hazırlıklarını sürdüremeye devam ediyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:50 Kaynak: İHA

Afyon, Ankara, Eskişehir, Yaşam
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