AKUT Eskişehir ekibi 8 metrelik apartman boşluğuna düşen kediyi kurtardı - Son Dakika

AKUT Eskişehir ekibi 8 metrelik apartman boşluğuna düşen kediyi kurtardı

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi gönüllüleri, iki bina arasında kalan 8 metre derinliğindeki apartman boşluğuna düşen kedi için operasyon gerçekleştirdi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi gönüllüleri, iki bina arasında kalan 8 metre derinliğindeki apartman boşluğuna düşen kedi için operasyon gerçekleştirdi. Hamamyolu caddesindeki apartman boşluğuna düşen kediyi fark eden bir vatandaş, durumu AKUT Eskişehir ihbar hattına bildirdi. Olay yerine giden AKUT Eskişehir gönüllüleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bina çatısından kedinin bulunduğu noktaya merdiven ile ulaşıp mahsur kalan kediyi kurtardı. Kedinin güvenli alana naklini sağlayan AKUT Eskişehir ekibi, civardaki esnaflardan tebrik topladı. Öte yandan aynı noktadan daha önce başka bir kedinin de tahliye edildiği öğrenildi. Benzer bir durumun bir kez daha yaşanmaması için önlem almaları adına bina yetkililerine uyarıda bulunan AKUT ekibi, olayın yaşandığı alandan ayrıldı. - ESKİŞEHİR

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