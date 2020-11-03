AKUT Eskişehir Ekibi, deprem bölgesinde görevini tamamladı - Son Dakika

Eskişehir'den, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'e gönderilen arama kurtarma ekipleri de çalışmalara katılıyor.
Doğanlar ile Rıza Bey apartmanlarındaki arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan AKUT Arama Kurtarma Derneğinin 11 kişilik Eskişehir Ekibi, görevlerinin ardından kente döndü.
AKUT Eskişehir Temsilcisi Mete Kızıl, AA muhabirine, İzmir'de yaşanan depremin ardından kısa sürede ekibi toplayıp yola çıktıklarını söyledi.
Kızıl, deprem bölgesinde ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiklerini ifade etti.
- Kaynak: AA
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