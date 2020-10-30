Dorlion ekibi de İzmir'e hareket etti - Son Dakika

Dorlion ekibi de İzmir'e hareket etti
30.10.2020 16:33
İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle destek vermek için Eskişehir AKUT'un ardından Dorlion ekibi de Eskişehir'den yola çıktıMerkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olarak bildirilen 6,6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde de hissedildi.
İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle destek vermek için Eskişehir AKUT'un ardından Dorlion ekibi de Eskişehir'den yola çıktı
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olarak bildirilen 6,6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde de hissedildi. Meydana gelen depremde en çok etkilenen şehir İzmir oldu. 6.6 büyüklüğündeki sarsıntıda, İzmir'de bulunan bazı binalar ise yıkıldı. Göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için bütün ekipler seferber olurken, çevre illerden de destek geldi. AKUT Eskişehir ekibinin ardından
İzmir halkına destek olmak için Dorlion ekibinden 7 kişi saat 17.00 sıralarında İzmir'e hareket ettti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Depremin şiddetini gözler önüne seren tablo! 7 katlı binanın depremden önceki ve sonraki hali TFF Başkanı Özdemir: Birçok takım İzmir'e gitmek üzereydi, hemen karar vermeliydik İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak Fatih Terim: Mesut Yılmaz, İyi bir dost ve Galatasaraylıydı Emniyet, deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı paylaşımlar için çalışma başlattı İzmir'de meydana gelen depremde viyadük yıkıldı İzmir'de zamana karşı yarış! Kurtarma ekipleri ve vatandaşlar enkazda çalışıyor Oyun oynarken depreme yakalanan gencin yaşadığı korku kamerada