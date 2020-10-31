AKUT Eskişehir ekibi İzmir'e destek için yola çıktı - Son Dakika

AKUT Eskişehir ekibi İzmir'e destek için yola çıktı
31.10.2020 00:57
AKUT Eskişehir ekibi, İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle destek vermek için Eskişehir'den yola çıktı.
AKUT Eskişehir ekibi, İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle destek vermek için Eskişehir'den yola çıktı.
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olarak bildirilen 6,6 büyüklüğündeki deprem, bir çok ilde de hissedildi. Meydana gelen depremde en çok etkilenen şehir İzmir oldu. 6.6 büyüklüğündeki sarsıntıda, İzmir'de bulunan bazı binalar ise yıkıldı. Göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için bütün ekipler seferber olurken, çevre illerden de destek geldi. AKUT Eskişehir ekibi de, İzmir'e destek vermek için Eskişehir'den hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı. - ESKİŞEHİR
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