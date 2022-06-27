AKUT Eskişehir ekibi Kastamonu'nun İnebolu ilçesine hareket etti - Son Dakika
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AKUT Eskişehir ekibi Kastamonu'nun İnebolu ilçesine hareket etti

27.06.2022 15:20
AKUT Eskişehir ekibi Kastamonu'nun İnebolu ilçesine hareket etti

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, AFAD ekiplerine destek olmak amacıyla etkili sağanak yağışın yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gitti.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, AFAD ekiplerine destek olmak amacıyla etkili sağanak yağışın yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesine gitti.

AKUT'dan yapılan açıklamada, yoğun yağış uyarısı yapıldığı andan itibaren hazırlıklarını tamamlayıp operasyona çıkmayı bekleyen AKUT Eskişehir ekibinin, sabah saatlerinde AFAD tarafından gelen talep üzerine bölgeye acil çıkış yaptığı belirtildi.

Sel ve taşkın sularında yüksek manevra kabiliyetine sahip botlarını da alan 5 kişilik suda arama kurtarma eğitimli ekibin, afetzedelere hızla ulaşmak için yola çıktığı ifade edilen açıklamada, ihtiyaç halinde afet bölgesine hareket edebilecek ikinci ekip için hazırlıklara başlandığı kaydedildi.

YORUMLAR
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AKUT Eskişehir ekibi Kastamonu'daki afet bölgesine hareket etti AKUT Eskişehir ekibi Kastamonu'daki afet bölgesine hareket etti .KASTAMONU - İnebolu'da sağanak etkili oluyor (1) .KASTAMONU - İnebolu'da sağanak etkili oluyor (1) KASTAMONU - Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan yol ulaşıma açıldı KASTAMONU - Cide ve Şenpazar ilçelerini Kastamonu'ya bağlayan yol ulaşıma açıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKUT Eskişehir ekibi Kastamonu'nun İnebolu ilçesine hareket etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AKUT Eskişehir ekibi Kastamonu'nun İnebolu ilçesine hareket etti - Son Dakika
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