AKUT Eskişehir ekibi su basan otoparkta gece boyu çalıştı - Son Dakika
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AKUT Eskişehir ekibi su basan otoparkta gece boyu çalıştı

12.06.2022 08:58
AKUT Eskişehir ekibi su basan otoparkta gece boyu çalıştı

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, dün etkili olan yoğun yağışlar sonrası su basan otoparktaki araçlara zarar gelmemesi için gece boyu çalışarak suyu temizledi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, dün etkili olan yoğun yağışlar sonrası su basan otoparktaki araçlara zarar gelmemesi için gece boyu çalışarak suyu temizledi.

Eskişehir'de dün yaşanan şiddetli yağmur ve yer yer dolu yağışı, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın etkisiyle bazı alanlarda su baskınları oldu. Bir otoparkta yaşanan su baskınına AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi 3 su tahliye pompası ile müdahale etti. Su basan alandaki araçlara zarar gelmemesi için gece boyu çalışan ekipler, suyu tahliye etti. Otopark işletmesinin sahibi, her doğal afette olduğu gibi yoğun yağış sonrası su baskınlarında da Eskişehir halkının yardımına koştukları için AKUT Eskişehir ekibine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa AKUT Eskişehir ekibi su basan otoparkta gece boyu çalıştı - Son Dakika

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