AKUT Eskişehir gönüllüleri geleneksel iftarda buluştu

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir Şubesi tarafından geleneksel iftar programı gerçekleşti.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Eskişehir Şubesi tarafından geleneksel iftar programı gerçekleşti.



AKUT Eskişehir Operasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programına, AKUT gönüllüleri ile aileleri, Eskişehir Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklar ile yöneticileri ve sponsor birçok kurum ve firma yöneticisi katıldı. Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerinin desteği ile gerçekleştirilen iftarda, gönüllülerin aileleri de birbirleriyle tanışma fırsatı buldu. Ayrıca bu yıl 7'ncisi düzenlenen programda, sponsor kurumlara desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.



İftar yemeği ardından konuşan AKUT Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl, arama kurtarma operasyonları yanında sosyal sorumluluk projelerinin de devam ettiğini belirtti. Kızıl, yardım ve desteklerinden dolayı Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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