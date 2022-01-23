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AKUT GENEL BAŞKANI KARLI VE BUZLU YOLDA PENGUEN YÜRÜYÜŞÜ TEKNİĞİNİ UYGULAYIN - Son Dakika

AKUT GENEL BAŞKANI KARLI VE BUZLU YOLDA PENGUEN YÜRÜYÜŞÜ TEKNİĞİNİ UYGULAYIN

23.01.2022 09:05

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı karlı ve buzlu zeminlerde yürürken kaymalara ve düşmelere karşı ellerin ceplerde olmaması, küçük adımlar atılması gerektiğini belirterek, Kışın daha güvenli yürüyüş tekniği vardır, penguen yürüyüşü.

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı karlı ve buzlu zeminlerde yürürken kaymalara ve düşmelere karşı ellerin ceplerde olmaması, küçük adımlar atılması gerektiğini belirterek, Kışın daha güvenli yürüyüş tekniği vardır, penguen yürüyüşü. Ayakların önü biraz açık, vücut biraz öne doğru ve kısa küçük adımlarla yürüme tekniği. Bu teknik bizim daha güvenli yürümemizi sağlayacaktırö dedi.

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, yurt genelinde etkili olan karlı ve buzlu havalarda insanların günlük hayatlarında dikkat etmesi gereken hususlar konusunda uyarılarda bulundu. Bölgenin coğrafi şartlarına göre kış mevsiminde herkesin bazı tedbirleri alması gerektiğini ifade eden Şalcı, çatı üzerinde biriken karların büyük tehlike oluşturabileceğini söyledi.

Kar güzelliğiyle birlikte bazı tehlikeleri de barındırıyor diyen Şalcı, şunları söyledi

Özellikle evlerden çatılardan kar düşmesi, saçaklardan buzların düşmesi bizler için ciddi tehlike oluşturuyor. Havalar kar yağdıktan sonra biraz ısınmaya başlayınca saçaklardaki buzlar erimeye başlayıp daha ciddi bir risk oluşturuyor. Bundan daha tehlikeli olan rutinlerimiz de var. Sabah kalktığımızda merdivenlerden inerken buzlanmalardan dolayı kaymalar, düşmeler konusunda tedbirler almamız gerekiyor. Buzlu ve karlı zeminlerde dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Bunların başında ellerimiz ceplerimizde olmaması gerekiyor. Ellerimizin açık olması lazım. Büyük adımlar yerine küçük adımlar atmamız gerekiyor. Özellikle giyeceğimiz ayakkabıların geniş tabanlı, kaymaya karşı dayanıklı ayakkabılar olursa daha az kazayla işleri atlatacağız. Dar sokaklarda yürürken buralar güneş ışığı almadığı için daha çok buzlanma olacaktır, buralarda da dikkat etmemiz gerekiyor

'PENGUEN YÜRÜYÜŞÜ DAHA GÜVENLİ'

Kaygan zeminlerde olası düşmelerin ciddi sağlık problemlerine neden olabileceğini belirten Şalcı, Mümkün olduğu kadar evlerimizin ve iş yerlerimizin önünü temizlememiz lazım. Bu sadece bizim değil, oradan geçen vatandaşların da bu tehlikeden uzaklaşmasını sağlamak, kışı daha güvenli geçirmemize sebep olacaktır. Özellikle kışın daha güvenli yürüyüş tekniği vardır, penguen yürüyüşü. Ayakların önü biraz açık, vücut biraz öne doğru ve kısa küçük adımlarla yürüme tekniği. Bu teknik bizim daha güvenli yürümemizi sağlayacaktır diye konuştu.

'KIŞ KAMPLARI CİDDİ RİSKLER BARINDIRIYOR'

Karla kaplı doğada vakit geçirmek isteyen kişilere de uyarılarda bulunan Recep Şalcı, şöyle konuştu

Kış kampları yaza göre biraz daha keyifli görünse de ciddi riskler barındırıyor. İlk başta nereye ve ne kadar süre gideceğimizi muhakkak birilerine bildirmemiz gerekiyor. Giderken yolu biliyor olabiliriz fakat kar yağdığı zaman yolu çok kolay bir şekilde yolu kaybedebiliriz o yüzden kış kamplarına giderken muhakkak pusula, GPS gibi bir şey kullanmamız gerekiyor. Orada kaldığımız süre boyunca hava şartlarını mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor ve bu hava şartlarına göre donanımla gitmemiz gerekiyor. Kış kampına kötü bir çadırla gidersek ya da kötü bir uyku tutulumuyla gidersek ciddi tehlikeler yaşayabiliriz. Ayrıca hava durumunu takip etmediğimiz zaman orada yaşayacağımız bir kar fırtınası ya da tipi ciddi şekilde hipotermiye girmemizi, kaybolmamızı ve başımıza başka tehlikeler gelmesine sebep olabilir. Kışın bir tehlike de doğada yaşayan hayvanlar. Çünkü aç ve yiyecek bulmada sıkıntı yaşıyorlar. Bize değil ama yanımızdaki yiyeceklere geldikleri zaman ve bizim onlarla karşılaşmamız durumunda korkup ciddi sorunlar yaşayabiliriz

AKUT GENEL BAŞKANI KARLI VE BUZLU YOLDA PENGUEN YÜRÜYÜŞÜ TEKNİĞİNİ UYGULAYIN
AKUT GENEL BAŞKANI KARLI VE BUZLU YOLDA PENGUEN YÜRÜYÜŞÜ TEKNİĞİNİ UYGULAYIN
AKUT GENEL BAŞKANI KARLI VE BUZLU YOLDA PENGUEN YÜRÜYÜŞÜ TEKNİĞİNİ UYGULAYIN

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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKUT GENEL BAŞKANI KARLI VE BUZLU YOLDA PENGUEN YÜRÜYÜŞÜ TEKNİĞİNİ UYGULAYIN - Son Dakika


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SON DAKİKA: AKUT GENEL BAŞKANI KARLI VE BUZLU YOLDA PENGUEN YÜRÜYÜŞÜ TEKNİĞİNİ UYGULAYIN - Son Dakika
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