AKUT Genel Başkanı Şalcı: Kocaeli 'deprem olmayacak' düşüncesiyle rahat - Son Dakika

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, olası İstanbul depremi için Kocaeli'nin hazırlıklarının çok yüksek düzeyde olması gerektiğini belirterek, "Şu anda baktığımızda Kocaeli, bu seviyede değil. Kocaeli, 1999 depremini atlatmış ve 'nasıl olsa 150 yıl daha burada deprem olmayacak' düşüncesiyle biraz rahat davranan bir il konumunda" dedi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Şalcı, olası İstanbul depremi için Kocaeli'nin hazırlıklarının çok yüksek düzeyde olması gerektiğini söyledi. Şalcı, olası depremde İstanbul çevresindeki illerin de hasar göreceğini belirterek, "Şimdi herkes Türkiye'de İstanbul depremine odaklanmış durumda fakat olası İstanbul depremi, İstanbul sınırları içinde kalmayacak, çevresinde de etkili olacak. Bu kırılmanın büyüklüğüne ve şiddetine göre tabi ki etki farklı olacaktır. Kocaeli burada çok stratejik bir yer çünkü Kocaeli'nin depreme ve afetlere hazır olması hem İstanbul'a müdahale Kocaeli üzerinden yapılacağı için hem düzenli bir şekilde buradaki arama kurtarma ekiplerinin insani yardımı Kocaeli üzerinden gidecek. Bu nedenle Kocaeli'nin hazırlıklarının çok yüksek düzeyde olması lazım. Şu anda baktığımızda Kocaeli, bu seviyede değil. Kocaeli, 1999 depremini atlatmış ve 'nasıl olsa 150 yıl daha burada deprem olmayacak' düşüncesiyle biraz rahat davranan bir il konumunda. Oysa ki İstanbul'a yakın olan Gebze kısımlarının da bu depremden etkilenmesini, hasar görmesini bekliyoruz. Bu hasarın da oradaki yolların ve ulaşım alanlarının etkilenmesine neden olacak. Bu nedenle Kocaeli'nin bir an önce İstanbul depremine İstanbul kadar iyi hazırlanıyor olması lazım" diye konuştu.